2019年港姐冠軍黃嘉雯及2020年港姐季軍郭柏妍近年備受無綫力捧,拍劇又做主持,不乏曝光機會。她們近日拍住上派福利,黃嘉雯身穿粉紅色Tube Dress,郭柏妍則以紅色迷你裙上陣,齊齊晒腿。黃嘉雯發文:「“The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.”–Oprah Winfrey(讚美和祝福愈多,生命中值得慶祝的事也會愈多。)」網民紛紛留言讚她們索爆!