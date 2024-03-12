《新聞女王》宣布拍續集 佘詩曼下戰書 黃宗澤誓挫銳氣

無綫劇集《新聞女王》去年贏盡收視及口碑，橫掃頒獎禮，黃宗澤（Bosco）在大結局驚喜出場，埋下伏線，不少劇迷都期待有續集。無綫昨日公布好消息，宣布開拍《新聞女王2》，除了「Man姐」佘詩曼霸氣回歸，Bosco亦正式加盟做男主角，與Man姐大鬥演技！

《新聞女王》推出後迅速成為內地和香港的焦點，連續5周蟬聯收視冠軍，線上線下同樣好評如潮。無綫昨日宣布將開拍續集，《新聞女王2》預計明年初開機拍攝。劇中多位主要演員，包括高海寧、馬國明及黃宗澤等現身宣傳活動，雖然靈魂人物佘詩曼未有親身出席，但就以「Man姐」身份拍片登場：「我文慧心無論去到邊度做新聞，都有佢嘅公信力，就我一個都夠贏你SNK成個台啦。敢唔敢用今晚PRIME TIMES NEWS同我賭？記住，新聞界只有一個新聞女王。」

《巨塔之后》4月開拍 Bosco昨日回覆本報，坦言無綫已跟他提及開拍《新聞女王2》，但未知演甚麼角色，他說：「佢哋乜都未同我講，好秘密，可能度緊劇本啩！我同阿佘以前未合作過，因為冇對手戲，所以好期待！」他又自度角色，笑言：「或者我做番波記私房菜嘅廚師或者老闆，煮嘢畀阿佘食，搞到佢肚痛，令佢啲女王氣勢冇晒！佢哋喺Office心理鬥爭，我就生理鬥爭，用肚痛去震懾佢嘅女王氣勢，不過佢嗰啲女王氣勢我未驚過，因為佢本人都唔係咁嘅！」

至於無綫劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》和《黑色月光》目前正處於後期製作階段，預計今年下半年播映。《巨塔之后》將於4月開始拍攝，其他三部劇集《正義女神Themis》、《模仿人生》及《夫妻的博弈》則陸續於今年下半年開始製作。

另外，無綫翡翠台上周3線劇集收視微升，處境劇《愛．回家之開心速遞》跨平台直播收視最高20.8點，有135萬觀眾，升0.6點；馬德鐘、張曦雯及黃智雯主演的《再見．枕邊人》最高收視20點，有130萬觀眾，升0.9點；陳自瑤及羅子溢等主演的《婚後事》最高收視18.7點，有121萬觀眾，升1.4點。至於上周六晚播放的《亞洲超星團》「成團之夜」，最高收視達15.6點，吸納101萬觀眾收看。