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光豬John Cena頒服裝獎
今屆最搞笑一幕，絕對是美國前摔角手男星John Cena全裸頒發「最佳服裝設計」，原本他臨時縮沙，最後在主持Jimmy Kimmel游說下出場。一絲不掛的他，在台上僅以得獎信封遮下體，事後被拍得穿了肉色內褲「裝假狗」。
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