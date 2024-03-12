娛樂

光豬John Cena頒服裝獎
今屆最搞笑一幕，絕對是美國前摔角手男星John Cena全裸頒發「最佳服裝設計」，原本他臨時縮沙，最後在主持Jimmy Kimmel游說下出場。一絲不掛的他，在台上僅以得獎信封遮下體，事後被拍得穿了肉色內褲「裝假狗」。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc