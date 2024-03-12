3月12日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月12日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
悼念環節欠李玟
每年奧斯卡都會向過去一年離世的電影人致敬，今年亦不例外，邀得意大利失明男高音Andrea Bocelli獻唱。「逝者致敬」環節中，先後出現日本已故電影音樂大師坂本龍一及韓國男星李善均的照片，卻沒有去年7月5日逝世的歌后李玟，多年前李玟曾在奧斯卡獻唱提名歌曲《月光愛人》。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240312-0312_00282_014/悼念環節欠李玟
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc