娛樂

悼念環節欠李玟

每年奧斯卡都會向過去一年離世的電影人致敬，今年亦不例外，邀得意大利失明男高音Andrea Bocelli獻唱。「逝者致敬」環節中，先後出現日本已故電影音樂大師坂本龍一及韓國男星李善均的照片，卻沒有去年7月5日逝世的歌后李玟，多年前李玟曾在奧斯卡獻唱提名歌曲《月光愛人》。
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