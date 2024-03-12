當關繼威透明 羅拔攞「男配」被轟無禮

羅拔唐尼

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）憑《奧本海默》大熱當選「最佳男配角」，他風騷地從上屆得主關繼威手上接過獎座，卻正眼不看對方，僅與添羅賓斯（Tim Robbins）與森洛威（Sam Rockwell）握手對拳，關繼威半舉起手想加入，但羅拔已轉身，被網民批評囂張無禮！曾濫毒入獄的羅拔致詞時自嘲：「我想多謝我可怕嘅童年，之後先多謝大會。」而「最佳女配角」則由Da'Vine Joy Randolph憑《滯留生》（The Holdovers）當選。

失落男配角的「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling），席上演唱《Barbie芭比》中提名「最佳原創歌曲」的《I'm Just Ken》，並由座位邊行邊唱上台，片中拍檔劉思慕等負責伴舞，美國樂隊Guns N' Roses結他手Slash更驚喜現身演奏。唱到高潮時，賴恩落台將咪遞向《芭比》導演Greta Gerwig與拍檔瑪歌羅比（Margot Robbie），之後又邀舊拍檔愛瑪史東（Emma Stone）加入演唱。

而「最佳原創歌曲」最終由《芭比》另一歌曲、由Billie Eilish演唱的《What Was I Made For？》奪得，她與作曲人哥哥Finneas O'Connell一同領獎，捧走他們第2座小金人。