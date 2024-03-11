3月11日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月11日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Express
動畫電影《功夫熊貓4》北美開畫周末累積收約4.3億港元奪冠，為系列第2高，把收約3.4億港元的《沙丘瀚戰：第二章》推落亞軍，但後者走勢強、跌幅少。
英國導演基斯杜化洛倫被指憑賣座電影《奧本海默》發達，因他拿的是「首一元收入」合約，代表票房、賣碟與串流皆有分紅，估計他至少可賺5.6億港元。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240311-0311_00288_087/Express
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc