動畫電影《功夫熊貓4》北美開畫周末累積收約4.3億港元奪冠，為系列第2高，把收約3.4億港元的《沙丘瀚戰：第二章》推落亞軍，但後者走勢強、跌幅少。

英國導演基斯杜化洛倫被指憑賣座電影《奧本海默》發達，因他拿的是「首一元收入」合約，代表票房、賣碟與串流皆有分紅，估計他至少可賺5.6億港元。