露肉無助挽劣勢 美瑾《金草莓》擸兩獎 封「爛片影后 」

昔日性感女神、美國女星美瑾霍絲（Megan Fox）前日於爛片頒獎禮《金草莓獎》囊括最差女主角與女配角，可謂雙重恥辱！

一如往例，專門恥笑爛片的《金草莓獎》於《奧斯卡金像獎》舉行前一天公布賽果，美瑾憑於恐怖片《Johnny & Clyde》飾演嗜殺成性的賭場女老闆，奪得「最差女主角」，同時憑於動作片《轟天猛將4》（Expend4bles）飾演特種部隊成員，奪得「最差女配角」，就算她在兩部電影中都露肉性感演出，也無法挽救劣評！

史泰龍12度奪獎稱霸 美國動作男星史泰龍（Sylvester Stallone）一手創立的《轟天猛將》系列則愈玩愈爛，到了《轟天猛將4》他退居二線，讓英國男星積遜史特咸（Jason Statham）擔正，結果史泰龍被《金草莓獎》頒發「最差男配角」，今次是他第12次奪獎，成為史上最多金草莓獎得主。美國男星莊威（Jon Voight）則憑《Mercy》成為「最差男主角」。

而因為版權開放而拍攝的低成本惡搞片《小熊維尼：血與蜜》（Winnie the Pooh: Blood and Honey）掃走5獎，包括「最差電影」、「最差導演」、「最差劇本」、「最差銀幕拍檔」與「最差前傳、重拍、抄襲或續集」。