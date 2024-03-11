暢所欲玄：忙忙碌碌苦中求，何日雲開見日頭

轉眼間又到春分了。坊間每年都會談論不同生肖將會發生或遇到甚麼事情，但大家曾否作一個統計來反思過去以生肖來定運程的做法。

記得從前古人締結婚盟，是媒人拿雙方的年生八字去夾，不會用雙方生肖。八字是由我們出生年月日時的天干地支所組成，可清楚知道每個人的一生喜忌，當找到喜忌上可以互補的人，便是最適合的伴侶。八字也可查出每個人的健康、事業、學業、財運等，真的可以把你起底。

中華文化經歷幾千年，現今已有所變化，單是農曆新年在哪個日期開始已有分歧，例如有傳媒會在大除夕晚上11時（即大年初一子時）到黃大仙上頭炷香迎龍年，但過了1小時，即晚上12時又會有傳媒報道哪間醫院出生第一個龍年BB，究竟哪個時間是龍年的開始？另外，每年《通勝》所記載的立春又是代表甚麼？為何城中所有相關大師在批八字時都用立春日來定當年生肖所屬？確實搞到人好混亂。其實農曆新年的歲首是用子時（即晚上11時）起計，不是用新曆新年的午夜12時來計。

老祖宗積累的中華文化，不斷被歪曲，你可以不信，但不能隨便亂用亂改，自己文化不去尊重，別人又怎會尊重我們呢！

堪輿學者元海