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劉穎鏇高空挑戰體能
無綫小花劉穎鏇及郭柏妍近日為無綫資訊節目客串演出，擁有「最強Body」之稱的劉穎鏇以小背心上陣，除了在雷射靶場體驗射擊訓練，又大玩高空吊索和行高空吊橋，挑戰體能之巔！至於郭柏妍則飾演騙案受害者，演出時大晒可愛表情，一次過做出驚訝、開心及天真等表情，可愛指數爆燈！
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