藝人梁麗翹近日晒出半裸真空騷身材的照片，表示：「遲到總比不到好！婦女節快樂，因為當你每天都充滿自信和賦權時，誰只需要一天呢？我們一起慶祝，歡呼！」身處沙灘的她頭戴白色帽，上半身半裸以真空狀態示人，美背一覽無遺，下半身則穿上薄紗長裙，大騷蜜桃臀，相當性感。