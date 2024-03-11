郭雪芙闖夜巴黎 黑白誘惑

台灣女星郭雪芙日前受邀出席巴黎時裝周，她身穿圓領設計的黑白套裝，正面看沒甚睇頭，不過隨着一個華麗轉身，背部開窿設計盡騷白滑美背，而下半身的百褶裙設計配白色絲襪，更是別出心裁！隨着郭雪芙夜闖巴黎的性感靚相曝光，引來不少網友留言狂讚：「腿有在漂亮」、「有點拍特務電影的氛圍」。