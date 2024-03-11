濕身透視 未算最激 張曦雯衝擊極限 測試男友底線

黃智雯與張曦雯昨日不約而同以透視裙出席劇集宣傳，「雙雯」之中以智雯的低胸連身裙睇高「一線」，至於張曦雯則揚言挑戰性感極限，以測試男友的底線。

黃智雯、張曦雯、羅天宇、鄭俊弘、徐榮等昨日到尖沙咀為無綫劇集《再見•枕邊人》宣傳，遊戲時天宇蒙着眼摸幾位女星的手和下巴，最終成功找出智雯獲獎勵公主抱，認真好艷福。

智雯與曦雯不約而同以透視裙亮相，受訪時她們指因男主角馬德鐘有工作未能現身，故要肩負起宣傳重任，便悉心打扮見觀眾。談到另一劇集《婚後事》演員的性感演出成為話題，問到可會對《再》劇構成壓力？智雯表示劇種不同，《再》屬懸疑劇，要像剝洋葱一樣，窺探真相。

黃智雯唔使問老公 曦雯預告劇中有幕以女人的天賦武器去滿足男人欲望，從而達到目的，該幕她淋着雨，白恤衫透視內衣，場面誘人，是自己的演出底線。問會否讓男友「欣賞」？她說：「我所有劇佢都有睇，出現我嘅親熱場面，我都會偷望佢有咩反應，佢好似冇咩特別反應，可能下套劇要試吓佢嘅底線。」笑問可會像劇集中誘惑男友？她笑說：「大把啦，唔使喇。」

智雯則透露拍攝出浴戲時做足安全措施，笑言包了10條毛巾，問她可有膽量像陳自瑤的大露背演出？她說：「劇情需嘅話我都可以。」成為人妻後可要先問老公？她笑說：「從來都唔會報定案，因為報咗仲衰，可能播出佢睇唔到呢！」

羅天宇唔覺好艷福 天宇向有「女神收割機」之稱，相當受靚女歡迎，玩遊戲期間不時被眾女追打、整蠱，打成一片。他則不覺得好艷福：「同黃智雯合作好愉快，我哋嘅性格都好似，好內斂，但係又貪玩，拍戲嘅時候佢畀好多意見我，同埋推動我做得放啲。」