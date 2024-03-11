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周潤發現身展館任Selfie
影帝周潤發於日前在中央圖書館舉行的《光影24》展覽中，有攝影作品展出，當天他以招牌全黑打扮、戴上鴨舌帽現身，應邀在布景板上簽名，又與到場的參觀者合照。有網民巧遇周潤發，更獲這位巨星親自操刀影合照，該網民將相片分享到社交平台，引來不少人表示也想一睹巨星的風采。
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