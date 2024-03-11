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林作厭世樣拍婚照
林作與裕美向來莫測高深，今次又開邊瓣呢？
麥明詩日前公開性感婚照，其舊愛林作和現任女友裕美則於前日分別在社交網上載婚照疑似好事近，兩人同樣留言：「點解咁凍叫我影啲咁嘅嘢！」有狙擊麥明詩之嫌。不過身穿黑色西裝、手持白色花的林作就一副厭世樣，網民便取笑他：「因為新郎不是你」、「寬容啲啦！」昨日聯絡林作及裕美是否結婚，至截稿前未有回覆。
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