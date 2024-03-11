方泳琳穿針引線 幫蘇皓兒搵幸福

女團Lolly Talk、女星蘇皓兒和方泳琳昨日出席籃球活動，新婚的方泳琳甜蜜指出夫妻有共同愛好是件幸福的事，更會積極介紹對象給蘇皓兒認識。

香港電台首次舉辦的「球動全城3 X 3邀請賽」於昨日舉行，Lolly Talk現身載歌載舞，而蘇皓兒和方泳琳則分別擔任籃球隊隊長，與Lolly Talk兩位成員MeiMei（曾美欣）和Elka（鄭芷淇）等人組隊，以男女混合形式對賽。

擔任隊長的蘇皓兒和方泳琳同樣是籃球好手，以前常常相約切磋，剛新婚的方泳琳丈夫是籃球健將，她笑言夫妻有共同興趣是一件非常幸福的事。問到現時單身的蘇皓兒會否也想結識有共同興趣的另一半？她笑說：「冇着落。（方泳琳介紹？）要啱一早啱咗啦，隨緣。」方泳琳亦指還有些朋友是她沒見過的，之後可以逐一介紹。

阿妹暗戀籃球健將 Lolly Talk成員阿妹（黃敏蕎）自爆在中學時期的暗戀對象正是打籃球的師兄：「雖然我唔識打籃球，但以前中學嘅時候好鍾意坐喺操場望住啲師兄打波。（向暗戀對象主動出擊？）梗係冇啦，我好怕醜。」而Elka在中學時期是羽毛球和排球校隊隊員，可謂運動健將。

Lolly Talk唔係個個打波叻，不過唱歌跳舞就冇難度。