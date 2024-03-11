吳彥祖驚變「冇眉叔」

近年主力在美國發展的型男吳彥祖，近日抽空於香港及上海旅行，趁機大飽口福食好西。他分享多張美食照，其中一張用手背盛着海膽，驚見他變了「冇眉大叔」，額頭亦有不少皺紋，但面上皮膚質素甚好，算是優雅地隨年月成長。他又相約多年好友馮德倫敍舊，滿面白鬚的馮德倫皮膚亦不俗。