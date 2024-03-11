Rain睇好LOONG 9有力挑戰韓團

無綫選秀節目《亞洲超星團》首屆男團「LOONG 9」前晚誕生，有人歡喜有人愁，大熱的洪欣兒子張鎬濂和郭殿甲大熱倒灶，又有人戥趙天翼被Foul很慘。而總製作人Rain睇好男團實力夠強，只要努力，絕對拍得住韓國偶像男團水平！

「LOONG 9」成員黃奕斌、白子奕、江信熹、李權哲、奧利、冼靖峰、梁詩煜、文佐匡和陳梁正式出道，「超星」召集人曾志偉指9子用龍做象徵，希望他們能一飛沖天，男團將到北京閉門集訓，睇好他們成為亞洲一隊好的跳唱男團。賽前大熱的張鎬濂未能入圍，母親洪欣未感失望，開心一直有很多人支持。

「超星」總製作人Rain認同只得9位成團很可惜：「其實18位都應該入選。（想同LOONG 9合作？）當然想。（滿意練習生表現？）非常滿意。（揀幾位簽去韓國發展？）如果只簽一、兩個就太困難。（水平可以跟韓國男團比較？）只要他們肯努力是有機會的，韓國偶像水準很高，只要努力就會達到水準。」《亞》第二季已準備就緒，他亦樂意參與，又開玩笑說：「不知水準會否好高？自己夠不夠資格做？如果請一定回來。」

爆「課金」疑雲 「LOONG 9」受訪時表示暫未有隊長，冼靖峰指團名寓意「騰龍飛躍」，而奧利回應宣布首名一刻激動坐地，他解釋當時很慌張，腦子呆一呆。提到A組演出後發生意外，文佐匡透露黃輝雄落樓梯時撞欄，傷及膝蓋舊患流血，而對於被導師蘇志威批評Hea跳，他自辯因太High而失神。至於李權哲、江信熹和梁詩煜本屬另一男團，江信熹表示會聽從公司安排，暫沒影響。

另外，「LOONG 9」成團後即爆是非，宣布賽果一刻，現場有兩女衝向控制台斥造假，揚言課金了18萬元，但支持的參賽者未能成團。又有網民列「5宗罪」質疑賽果，包括金東彬和郭殿甲不能入圍、趙天翼被淘汰似被玩、文佐匡被爆入圍全因有人課金50萬元投票等，連團徽亦被指抄襲NINEPERCENT。