黃劍文被Fans嚇親 劉威煌以「最正」迎戰

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》10強包括譚輝智、劉威煌、顏米羔及黃劍文等，昨日現身「東港城 X《中年好聲音2》最後八強爭霸見面會」，大批Fans逼爆商場，當中以劉威煌及黃劍文的Fans最踴躍！

黃劍文表示見到大批Fans嚇一跳亦很感動，更因而信心大增：「但比賽要心情輕鬆，唔會畀自己太大壓力。」劉威煌則表示入3甲要天時地利人和：「做到最正就得，名次交畀評判。」他表示日後或成立Fan Club，但管理不容易：「一做就要有組織性，如果唔係就會好亂。」

顏米羔當唱紅館 席上顏米羔獻唱飲歌《淑女》，心情緊張：「好似紅館咁，4面台唔知望邊。」他有信心入3甲，但坦言壓力大：「壓力唔係在於名次，係想做好每個演出。」談到備戰狀況，他自言不喜歡不停練習，會先在腦海預演一次，最重要有充足休息。

譚輝智則因感冒未能唱歌：「全家互相傳染，本來屋企人諗住聽我唱，但今朝有啲失聲。（影響比賽？）仲有十幾日，應該OK。」屆時會現場直播跳唱，他笑言以不出醜為目標。