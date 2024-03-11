娛圈單打：不是冤家不聚頭 不玩殘你勢不休

如果你係一個女人，仲要係名女人，嫁着一個「媽寶」老公，奶奶同樣幼稚，就算已經離婚，都肯定係一個不幸！淡出娛樂圈的台灣女星徐熙媛（大S）就係不幸例子，前夫汪小菲和前奶奶張蘭一直咬着前新抱不放，真箇是「不是冤家不聚頭，不玩殘你勢不休」！

小S老爺過身，大S與韓籍老公具俊曄十指緊扣現身靈堂，一身黑衣、黑裙、黑超兼黑頭巾，由頭包到落腳，神情哀傷。殊不知，咁樣都會招來話柄。有網民直斥，大S指甲塗上紅色，黑裙透出乳貼，顯得對先人極不尊重；又指其身穿黑裙，乃係用汪小菲的錢購買，仲挖出早年汪小菲在微博公審大S的貼文為證，言之鑿鑿，惹來爭議。

最攞命還是前奶奶張蘭，隨即在直播間模仿大S靈堂穿搭，開賣內衣和乳貼，擺明幸災樂禍，瘋狂抽水！大S同汪小菲離婚都有一段時間，難得前奶奶一把年紀仲咁好氣，令人嘆為觀止！

當然，局外人樂於食花生，局中人大S就無法忍氣吞聲。她直接嗆聲張蘭，透過經理人發出聲明反擊，直指紅色甲油是新春期間為了喜氣而塗上，家中橫生巨變，根本無心情再上美容院理甲，甚至白髮也無時間染黑；而乳貼現形，也是因為強力閃光燈造成的曝光。全部解釋，合情合理。於是乎，網上輿論重新站在大S一邊，張蘭則急急為自己開脫，否認消費前新抱。

唉，兩公婆離得婚，理應各行各路，偏偏這三人依然被綑綁一起，兩母子不時對大S單單打打，而大S又怒極反擊，你一言我一語，沒完沒了。所以話，女人嫁錯郎，隨時係一世夢魘！