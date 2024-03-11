樂手墮台清醒送院 陳奕迅「復唱」派定心丸 謝霆鋒被催開騷

陳奕迅以一句「The show must go on」重啟演出。

歌手陳奕迅與謝霆鋒前日為王雙駿音樂會擔任嘉賓，臨近尾聲，陳奕迅卻遲遲未現身，導演透過廣播向觀眾致歉，表示有樂手受傷，要等待救援，音樂會因而中斷約20分鐘，其後陳奕迅現身繼續演出，並說：「The show must go on！」

謝霆鋒、陳奕迅Eason & The Duo Band、麥浚龍及男團MIRROR成員Jer和Jeremy，前晚在灣仔會展為《王雙駿HATS ON音樂會》任嘉賓，霆鋒母親狄波拉亦有捧場。霆鋒甫出場即掀起高潮，他表示很久沒在香港演出，十分掛念香港觀眾，現場不時有Fans大嗌叫他開騷！

及至Encore環節，遲遲未見歌手出場，演唱會導演突然開咪宣布有工作人員受傷，正等待救護車送院，故演出要暫時中止，約20分鐘後，陳奕迅出場並說：「The show must go on！」他指受傷樂手叫Paul，目前清醒，有講有笑，叫大家不用擔心。

王雙駿諗過停騷 王雙駿表示意外發生時曾考慮中斷演出：「唔知嚴唔嚴重，我有同佢傾過幾句偈，佢清醒同識講笑，係有啲擦傷，去咗醫院檢查，希望冇大礙。」他解釋出事時環境較黑暗，Paul不慎踏空，在約5呎高的升降台墮下，幸好沒有撞到頭部，只是大髀位置有點擦傷甩皮，騷後他會趕到醫院探望。