內地女神過招 范冰冰霸氣 趙麗穎甜美

昨晚紅地氈成為內地兩大女神范冰冰和趙麗穎高手過招之地，范冰冰以一襲白色低V晚裝亮相，背脊獨特的「恐龍背」長拖尾，極具霸氣，沿途粉絲瘋狂大叫：「冰冰棒棒，天下無雙！」為她吶喊助威，她表示有一段日子沒有來港出席頒獎禮，今次會留港五天與朋友聚會，提到日前被拍得與型男逛outlet，她笑笑口說：「是好朋友，叫張帥，所以他好靚仔。」她透露剛完成一套荷里活電影，正洽談一部法國電影，有機會到法國開工長達兩個多月。而趙麗穎以一襲低胸金色晚裝空降紅地氈，沿途向觀眾揮手甜笑，散發女神溫柔魅力。

至於蔡卓妍與陳靜一黑一白出現，陳靜大露背兼露波邊，透視裙隱約看到打底黑褲及股形，她表示花了三小時裝身，對早前拍戲被批評「豆豉眼」，表示不介意，作為演員會爭取不同角色。而蔡卓妍擔任「最佳造型設計」頒獎人，她表示入行以來最難忘《情癲大聖》和《金手指》中的造型，正在拍攝綜藝節目《因為是朋友呀》第二季的她，首次坐郵輪會着泳衣曬太陽，自嘲身材碎料。至於馬來西亞女神林明禎穿深粉紅晚裝配黑高跟鞋裝成熟，網友形容是敗筆之作。而昨日大會的「最佳衣着」獎由李英愛奪得。