亞洲電影大獎 蔣勤勤封后 偶像役所廣司稱帝 梁朝偉甘拜下風

《第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮》昨晚圓滿結束，當中以最佳男女主角的競爭最為激烈，最終梁朝偉不敵其偶像日本演員役所廣司，未能冧莊影帝，一如他事前所言要甘拜下風；至於內地女星蔣勤勤則撼贏三金影后周冬雨，登上影后寶座。

年度影壇盛事《第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮》昨晚假西九文化區戲曲中心舉行，吸引內地、港、台、日、韓、泰及海外等多位紅星撐場，包括獲「AFA新世代獎」的內地花旦趙麗穎、獲「卓越亞洲電影人大獎」的韓劇《大長今》女星李英愛及日本男星鈴木亮平、獲「終身成就獎」的內地名導張藝謀，還有台灣女星許瑋甯、擔任頒獎嘉賓的內地紅星范冰冰、泰國男神Win及日本名導兼評審主席黑澤清等，星光熠熠。

眾多獎項中以影帝的戰況最受注目，五位候選人包括三金影帝梁朝偉、日本奧斯卡影帝役所廣司、韓國青龍影帝黃晸珉、台灣金馬影帝吳慷仁及內地百億票房男星沈騰，實力旗鼓相當，最後由役所廣司憑電影《新活日常》擊敗一眾對手，不過他未有出席，由他人代表領獎。役所廣司憑《新》片先後成為康城影帝及日本奧斯卡影帝後，今次再下一城，可謂實至名歸。

至於最佳女主角獎項由演員林家棟及梁洛施負責頒發，由內地女星蔣勤勤憑電影《草木人間》獲獎，揮贏三金影后周冬雨、最年輕的台灣金馬影后林品彤、日本女星菊地凜子及韓國女星鄭有美。蔣勤勤坦言：「真的沒有想到及沒有準備，我已經上過一次台做頒獎嘉賓，沒有想過上第二次台，感謝我的對手跟我一齊進入地獄，也是我們的天堂，謝謝電影給我這個力量，認識世界、生活及自己。」她又向在場的老公陳建斌表白：「我熱愛我的愛人！」其夫即站起來向她飛吻。

李英愛奪獎 老公四出報喜 身為上屆亞洲電影大獎最佳男主角的梁朝偉，行紅地氈時表示完全沒有信心冧莊：「甘拜下風，個個男主角都好出色，我係役所廣司嘅粉絲，我冇所謂，出年再嚟過。」吳慷仁同樣打定輸數，笑指志在參與，又打趣自己是小粉絲，今次來港主要「追星」：「我好鍾意黃晸珉同役所廣司，希望能夠成功集郵，我會帶住部手機自拍。」而失落影后的林品彤直指今次入圍相當高興及榮幸，能與一眾前輩演員同台較量，已感覺像完成夢想一樣！菊地凜子對於有份角逐感光榮，並自認是梁朝偉的粉絲，希望有機會合作。

李英愛以立體花瓣晚裝現身，高貴優雅，她對獲獎大感開心：「好興奮及榮幸，大家仍然記得我係一個演員，令我好感動。」她笑言丈夫知道她獲獎後非常開心及為她感自豪，更四處告知親友。她希望透過頒獎禮跟不同亞洲電影人接觸，拍攝更多亞洲合拍片。

最佳男、女配角分別由韓國演員朴勳及香港演員梁雍婷奪得，梁雍婷上台後興奮地跟頒獎嘉賓袁澧林抱抱，不慎撞跌咪架，她說：「唔好意思，有啲論盡。我好開心，多謝電影團隊及每位對手，仲有我嘅家人同男友支持，佢哋都有到場。」同片演員余香凝感動落淚。同是香港代表的卓亦謙憑《年少日記》獲得最佳新導演，為港爭光。此外，有份提名最佳新演員的內地流量小生王一博及香港女星謝咏欣雙雙敗陣，不敵蒙古素人演員Tergel BOLD-ERDENE。日本電影《無邪之境》成最佳電影，日本導演是枝裕和憑《怪物》奪最佳導演。