英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 權能時間
8:30 （續）權能時間
9:00 知識新天地
11:00 （續）知識新天地
1:00 清心直說
1:30 LIV Golf職業巡迴賽2024：香港站（直播）
3:30 （續）LIV Golf職業巡迴賽2024：香港站（直播）
4:30 我要做球手（Ⅱ）
5:00 超能學堂
5:30 尋根新世代（Ⅲ）
6:00 世界酒店之最
6:50 100道風味
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 無窮之路Ⅲ：無垠之疆
8:30 全美一叮（ⅩⅤⅢ）（PG）
9:25 100道風味
9:30 叛諜追擊2：機密圈套（PG）
11:40 晚間新聞
12:00 無窮之路Ⅲ：無垠之疆
12:30 中國24小時
1:15 世界真細小
1:30 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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