拍拖兩個月求婚成功 湯告魯斯急搞超豪婚禮 女友淆底走佬

現年61歲的荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise），去年12月被爆有新歡，與年輕25歲的俄羅斯失婚名媛Elsina Khayrova撻着，但拍拖僅兩個月便分手。最近有傳媒爆料，指靚佬湯太心急結婚，以致嚇走女友。

據知情人士爆料，「愛到發燒」的靚佬湯曾向女友Elsina求婚，本來她亦開心答應，但當她得知靚佬湯打算大搞，舉行一場花費1,000萬美元（約7,820萬港元）的豪華婚禮，並事事力求完美，最終打退堂鼓。據知，兩人相戀後都覺得找到「對的人」，雙方都離過婚，互相了解並體諒彼此的過去，本來Elsina已答應求婚，但看到靚佬湯對婚禮的超積極態度後，開始懷疑他為甚麼急住結婚，覺得一切進展太快，結果被嚇走。