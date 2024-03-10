暢所欲玄：改名字真的有必要嗎？

據《論語》所講：「名不正，則言不順，言不順，則事不成。」名字，好比人的衣裳，與人交往，能給人留下形貌特徵的印象。在人際交往中，自己的名字會在人與人之間流傳，自然成了一個人的名片、標籤。很多人對姓名的重要性抱有疑問，以下為大家逐一解答。

好名字有多重要？

好的名字不僅要響亮上口、吉祥時尚、結構完美，更重要是要求名字屬性符合命理五行喜用神要求，一個匹配自己的姓名，對人生起着潛移默化的調節作用，最終達到助運、旺運之目的。

起名字必須結合八字？

每個人都有着不同的生辰八字和五行，相同的名字被不同的人使用，吉凶程度不一樣。故一個好名字的原則，首先要符合命主本人的生辰八字之吉祥五行等元素，綜合去配比（不是單純看五行全與缺的問題），然後針對八字的組合進行後天補救。

改名字真的有必要嗎？

起名字是一件很重要的事情，當發現名字不適合自己時，要想好怎樣來改名字，或找專業的師傅去作調整，其目的是讓自己的運勢能夠改變，使得自己的人生道路能夠愈走愈遠。

玄學名師黃楚淇