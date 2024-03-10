娛樂

昆凌睇波肉緊 叫老公「Baby」
台灣天王周杰倫日前相約好友劉畊宏打網球，太太昆凌化身小粉絲在場邊觀戰，一時情急竟衝口而出，洩露了對老公的暱稱。現場所見，昆凌看得相當肉緊，叫道：「Baby你在幹嘛？」原來她平常就是這樣稱呼周杰倫了。
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