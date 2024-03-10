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周殷廷守得雲開 新歌成績亮眼
環球歌手周殷廷今年推出親自作曲、填詞、監製兼任MV導演的新歌《三生有幸》，MV在影音平台上架僅13日就突破100萬收看次數，並連續12日登上熱門音樂影片第一位，成績亮眼。出道9年的他，由新加坡讀完書後返回香港，拿着所寫的Demo四出叩門，雖經歷重重困難，幸終獲外界認同。
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