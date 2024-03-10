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龍門陣
楊紫由細靚到大
內地女星楊紫童年便出道，如今更成為「90後四小花旦」之一，正所謂人紅是非多，楊紫不時都會因笑容僵硬臉部浮腫，遭網民質疑其整容，不過，近日網上流傳她少女時期的照片，證明她是天生的美人胚子，整容傳聞不攻自破。
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