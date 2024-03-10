暗示婚後「男主內女主外」 麥明詩花百萬 擺3日酒

「十優港姐」麥明詩早前答應了飛機師男友盛勁為求婚，有傳她將於本月正式出嫁成為人妻，二人更已開始派帖及喜餅，全情投入婚禮事宜，直至前晚凌晨，她更突然更新社交平台，率先公開了婚紗照。

相中見麥明詩穿上一襲低胸吊帶紗裙，激露幾吋長事業線，她與未婚夫坐在海旁暢飲，相當浪漫寫意。而另一張黑白照片則見盛勁為從後攬實未婚妻，露出冧爆笑容非常甜蜜。麥明詩難掩興奮之情，以英文留言讚揚勇於冒險、無所畏懼、挺身而出的女性，以及願意辭去工作、默默在背後扶持的男性，似乎暗示將「女主外男主內」。

圍村宴請家長朋友 另外，雖然二人未有正式向外透露婚禮的詳情，但有消息指由於2人親友眾多，婚禮將分3日舉行，分別選址在圍村、吉列島遊艇會及五星酒店，圍村主要宴請圈外朋友及雙方家長朋友，遊艇會的邀請對象主要是親戚，至於酒店則以圈中藝人好友為主，花費最少7位數。