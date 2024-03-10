娛樂

陳喬恩低調捐20噸狗糧

陳喬恩多次發聲，呼籲停止傷害流浪動物。 陳喬恩多次發聲，呼籲停止傷害流浪動物。
陳喬恩多次發聲，呼籲停止傷害流浪動物。
台灣女星陳喬恩近日低調捐贈20噸狗糧給成都的動物慈善機構，獲該機構發文感謝，因而令善舉曝光。據悉，該機構約有6,000隻毛孩，平均每月消耗30噸狗糧，以每噸大約9,800港元來計算，今次20噸狗糧購入成本接近20萬港元。網民聞訊即紛紛留言，大讚陳喬恩為流浪動物發聲，十分有愛。
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