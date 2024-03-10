拍真人騷 熱誠出晒嚟 高海寧即興爆喊 一秒入戲

高海寧

藝人高海寧早前參與的內地綜藝節目《無限超越班2》近日播出，她在社交平台分享一段爆喊戲，雖然是即興演出，但高海寧仍能輕易一秒入戲，「最佳女配角」並非浪得虛名。

憑《新聞女王》在台慶頒獎禮贏得「最佳女配角」的高海寧（高Ling），在社交網分享當中一段爆喊演出，她指今次拍節目既要應付演戲，又是真人騷演出，雖然真人騷全程被拍住會構成壓力，但她還可以豁出去做自己，感覺尚算輕鬆。

她直言最大壓力是來自演戲，需要全情投入，就算遇上不知所措的時候，也要快速調整心情，沒有時間迷惘、鬧情緒，要即刻解決問題：「今次過程中學到好多嘢，入行時嗰份熱誠仲喺度，嗰份初心，咩都願意去演、咩都願意去做，只係希望做好場戲，嗰份熱誠完全出番晒嚟。」高Ling又覺得即興演出還有進步空間：「當時太緊張了，又不能模仿。覺得這次的表演有點太單一，劇情發展即興創作能力還是需要努力改善。」

鎮宇搞唔掂梁家輝 另外，在《無限2》擔任導演的梁家輝，在節目中考驗高Ling演一場「古裝戲」，但他卻向高Ling說：「你有看過《甜蜜蜜》嗎？」高Ling即「打個突」，身旁的吳鎮宇亦打岔：「怎麼是古裝戲啊？」家輝卻堅持：「《甜蜜蜜》還不古裝戲？多少年前，那年代的？」搞到鎮宇無奈的說：「你有病嗎？」