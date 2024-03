成軍兩年的女團COLLAR將假九展舉行首個演唱會,近期忙排練外,亦分身宣傳今年第一首團歌及演唱會主題曲《Back In The Game》。歌曲顧名思義「重返舞台懷抱」,新歌MV亦專程返回首支團歌《Call My Name!》的取景地大埔拍攝。