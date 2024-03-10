《殺》入美國頒獎禮 甄子丹惡鬥奇洛 爭最佳動作電影演員

動作影星甄子丹日前憑電影《殺神John Wick 4》入圍美國《Critics Choice超級頒獎禮》最佳動作電影男演員獎，同片的奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦有份角逐同一獎項，由拍檔變對手，掀起一番爭鬥！

由美國「廣播影評人協會」舉辦的《第4屆Critics Choice超級頒獎禮》（CCSA）日前公布提名名單，甄子丹憑《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）的失明殺手一角提名最佳動作電影男演員獎。他昨日在社交網站公布獲得提名的消息，並發文：「感謝Critics Choice Super Awards的最佳動作電影男演員獎提名！一直在為粉絲努力！」

除了子丹外，在《殺》片與他並肩作戰的奇洛李維斯（Keanu Reeves）、《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission:Impossible-Dead Reckoning）的影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）及金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）亦同獲提名，而得獎名單將於美國時間4月4日公布。

冰島享受家庭樂 近日忙於工作的子丹，早前趁放假，與太太汪詩詩、囡囡甄濟如和兒子甄濟嘉一家人去冰島旅行，除了在雪山玩電單車外，又欣賞北極光，令詩詩開心不已，指完成了其中一個願望清單。子丹與家人共度的快樂之旅，獲得不少網民大讚，指他是事業、家庭兩兼顧的好男人，不愧是「宇宙最強」。