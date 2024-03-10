徐濠縈北海道慶生 Eason冇影

歌神陳奕迅（Eason）與太太徐濠縈結婚多年恩愛如初，身為日本通的徐濠縈，透過社交平台分享在北海道慶祝50歲生日的派對影片。片中見其好友郭偉亮與太太葉佩雯，帶同愛犬「金菠蘿」一起為壽星女慶祝，卻未見老公Eason的身影。