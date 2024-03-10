3月10日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月10日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
徐濠縈北海道慶生 Eason冇影
徐濠縈今趟慶生之旅，好友郭偉亮夫婦及狗狗亦有同行。
歌神陳奕迅（Eason）與太太徐濠縈結婚多年恩愛如初，身為日本通的徐濠縈，透過社交平台分享在北海道慶祝50歲生日的派對影片。片中見其好友郭偉亮與太太葉佩雯，帶同愛犬「金菠蘿」一起為壽星女慶祝，卻未見老公Eason的身影。
Eason同樣身在日本，卻未見他陪太太慶祝。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240310-0310_00282_044/徐濠縈北海道慶生--Eason冇影
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc