回歸劇壇 狀態大勇 埋位拍「告別作」 李佳芯笑晒舉V
視后李佳芯近年主力發展主持工作，被指遭公司掟入「雪櫃」冇劇拍，近日終於有劇開，與視帝譚俊彥合作。成功解凍的她心情大好，開工埋位時笑容滿面，狀態極佳。
視后李佳芯（Ali）近年慘遭無綫掟入「雪櫃」投閒置散，自2021年與馬德鐘合作劇集《有種好男人》後已絕迹劇壇，沒有劇集開拍，只集中做主持的工作，計有《夢中．情．人》、《仨心友行3》、《身體最誠實》及《日本18種住法》等。雖然曾傳出她心灰意冷有意離巢，不過峰迴路轉，她成功「解凍」，並夥拍視帝譚俊彥開拍新劇《麻雀樂團》，飾演一對歡喜冤家放笑彈。
黃庭鋒晒大合照
千呼萬喚，《麻》劇終於開拍，昨日有份參演的藝人黃庭鋒，透過社交平台分享一眾演員開工前的大合照。《麻》劇陣容強勁，除了有久違了的Ali和譚俊彥外，還有小花郭柏妍及謝東閔等，令人相當期待。終於再有劇開的李佳芯難掩興奮之情，見她笑容滿面兼舉V，狀態極佳，看來已完全準備好投入角色。不過，有傳這部劇集是她離巢前最後一部無綫作品，加上至今仍未有她續約無綫的消息，不少粉絲都表示不捨。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240310-0310_00282_041/回歸劇壇--狀態大勇--埋位拍「告別作」--李佳芯笑晒舉V
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：