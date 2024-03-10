回歸劇壇 狀態大勇 埋位拍「告別作」 李佳芯笑晒舉V

視后李佳芯（Ali）近年慘遭無綫掟入「雪櫃」投閒置散，自2021年與馬德鐘合作劇集《有種好男人》後已絕迹劇壇，沒有劇集開拍，只集中做主持的工作，計有《夢中．情．人》、《仨心友行3》、《身體最誠實》及《日本18種住法》等。雖然曾傳出她心灰意冷有意離巢，不過峰迴路轉，她成功「解凍」，並夥拍視帝譚俊彥開拍新劇《麻雀樂團》，飾演一對歡喜冤家放笑彈。

黃庭鋒晒大合照

千呼萬喚，《麻》劇終於開拍，昨日有份參演的藝人黃庭鋒，透過社交平台分享一眾演員開工前的大合照。《麻》劇陣容強勁，除了有久違了的Ali和譚俊彥外，還有小花郭柏妍及謝東閔等，令人相當期待。終於再有劇開的李佳芯難掩興奮之情，見她笑容滿面兼舉V，狀態極佳，看來已完全準備好投入角色。不過，有傳這部劇集是她離巢前最後一部無綫作品，加上至今仍未有她續約無綫的消息，不少粉絲都表示不捨。