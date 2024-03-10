范冰冰來港有仔陪 Outlet掃月下貨

內地女星范冰冰近年積極復出影壇，鎂光燈下綻放光芒的她，私底下生活卻相當樸素。日前她被發現來港，在鴨脷洲Outlet掃過季平價貨，埋單萬三元滿載而歸。

范冰冰2018年捲入「陰陽合同」逃稅案，被重罰近10億港元，演藝事業全面煞停，更被封「劣迹藝人」，成為全球熱話。感情方面亦禍不單行，她與未婚夫李晨分手，雙重打擊未有令她意志消沉，近年更愈戰愈強，積極謀求復出。

不時來港的冰冰，日前又被網民野生捕獲，現身鴨脷洲Outlet掃貨。網民直擊過程，成功拍下她與「親密好友」兼造型師張帥的合照，並以「偶遇fbb（范冰冰）」為題發文：「逛着逛着聽到了bingbing的聲音，走近一看果然是哦，髮量驚人！ps結帳的時侯就站後面，沒記錯的話，bb買了1w3（1萬3,000元）左右。」

網民埋身搭訕 網民揚言被冰冰的美貌吸引：「這個女生好漂亮啊……但不敢確定，不知道當時咋想的，居然走到她旁邊問『是冰冰嗎？』，然後得到了本人的肯定回答，內心估計很無語吧！抱歉。」照片吸引大批網民留言，大讚：「張帥也是在范冰冰最難的時候唯一沒跑開的朋友，比李晨強。」又感慨：「她那麼有錢還去那裏淘啊，我以為她都只在商場買當季新款。」