《超星團》總決賽 張鎬濂倒灶 奧利大熱奪冠 組「LOONG 9」出道

無綫選秀節目《亞洲超星團》成團之夜昨晚隆重舉行，大熱練習生包括奧利、李權哲及冼靖峰等一如賽前預測順利成團。出爐男團命名「LOONG 9」。至於洪欣兒子張鎬濂最終被淘汰，令人大感意外。而韓國舞王Rain演出掀起全晚高潮。

《亞洲超星團》第一季昨晚在澳門舉行總決賽，全場座無虛席。18強練習生於約兩小時比賽中，齊齊施展渾身解數爭排名，結果其中9位脫穎而出組團成功，當中包括第1位奧利、第2位李權哲、第3位冼靖峰、第4位江信熹、第5位梁詩煜、第6位白子奕、第7位文佐匡、第8位黃奕斌及第9位陳梁。李權哲同時獲頒「超酷之星」，第10位的趙天翼未能成團，但奪得「鼓勵獎」，而新男團即時宣布命名「LOONG 9」，取其「龍」的意思。

奧利一如外傳穩操勝券，當聞得自己奪冠時，他竟不知所措席地而坐，事後更緊張到要掏出「貓紙」講感言，而白子奕聞得自己出團成功呆立當場，直言「提前準備好的都忘掉」。文佐匡則表示：「知道很多人不滿我入圍，我錯過及後悔過，接下來會用實力向大家證明。」至於社交網坐擁122萬粉絲的張鎬濂竟大熱倒爐，更是全晚4位香港代表中唯一一位落選的，令人大跌眼鏡。

而整晚比賽甫開始，選手們分為A、B兩組開始惡鬥。A組囊括了郭殿甲、趙天翼及金東彬等人氣練習生，齊齊演繹歌曲《I Do Love It》。9位成員以白衫白褲登上舞台，當中以郭殿甲粉絲表現最為激烈，不停尖叫為偶像打氣。點評時蘇志威毫不客氣「訓示」被發現Hea跳的文佐匡：「你喺一、二公（演）冇乜自信，但今日自信滿滿，但有一點要記住，即使企喺最後都要用力跳，唔可以偷懶，我發現你收咗力囉！」Rain則直言被他們的表現感動：「首次點評時我說了些不好的說話，令我感到內疚，但倘若我不是這麼說的話，可能就見不到今天精彩的舞台表現！」

Rain壓軸表演 B組成員則包括江信熹、奧利及張鎬濂等，負責演繹歌曲《Move Like This》。9位練習生齊以黑底紅花打扮登場，十分搶眼。比賽前播出眾人與Rain討論舞台上演繹及表演，尹俊嵐竟大膽當眾問Rain：「如果我未能成團沒有工作，你會簽我嗎？」Rain即回道：「說實話，現在也不慢，你跟着樂華（其經理人公司）還是跟着我？現在要跟我走嗎？」Rain似乎對這一組表演相當滿意，更用「非常喜歡及驚訝」來形容，又點名大讚李權哲、梁詩煜及奧利，直指他們是可造之材，結果3人順利成團。

Rain則以壓軸導師兼嘉賓身份站台，即場演繹《La Song》，令全場氣氛高漲。而多位落選超星練習生於節目尾聲再次現身，會合18強演繹《致明日的舞》，盡顯兄弟情，整晚比賽於溫馨氣氛下畫上句號，65位參賽者約4個月的訓練與錄影亦正式宣布結束。