阿當收入雄霸《福布斯》 瑪歌膺「最嫩吸金戶」

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）近日公開2023年「最高收入演員排行榜」，美國男星阿當桑迪拿（Adam Sandler）收入最高，過去一年勁吸約5.7億港元。阿當近年與影視串流平台Netflix簽下合約，去年主演及監製了Netflix三部電影，因而獲得豐厚酬金。僅次於他的是澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie），去年全年總收入高達4.6億港元，大部分收入來自熱爆全球、其主演及監製的賣座片《Barbie芭比》（Barbie），33歲的她同時成為排行榜中最年輕人士。「吸金王」湯告魯斯（Tom Cruise）去年賺3.5億港元，排在第3位；瑪歌同片拍檔「Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling），則以3.4億港元收入排第4位。