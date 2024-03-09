奧斯卡賽果前瞻 愛瑪 「后」座危危乎 Lily有望開齋

國際影壇盛事《第96屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一早上舉行，最令影迷關心的就是今屆影帝影后最終花落誰家？美國電影雜誌《Variety》作出賽前預測，分享對今屆各個獎項的心水之選，似乎並不睇好大熱門愛瑪史東（Emma Stone）封后！

該雜誌睇好獲13項最多提名的二次世界大戰傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）在奧斯卡大放異彩，預測除了會摘下「最佳電影」外，角逐「最佳導演」的基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）、「最佳男主角」施利安梅菲（Cillian Murphy）及「最佳男配角」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦會順利得獎。影后方面，他們睇好憑《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）首獲奧斯卡提名的Lily Gladstone，預料她擊敗奪標大熱《可憐的東西》（Poor Things）女星愛瑪史東（Emma Stone），勇奪奧斯卡影后！

華麗舞台贏讚賞 雖然獎項花落誰家仍有待揭盅，不過《奧》片在廣告費方面先贏一仗。有統計電視與串流平台廣告的公司近日公開10部角逐「最佳電影」的電影廣告費金額，當中《奧》片廣告費支出最多，共花費2,570萬美元（約2億港元），僅次就是《花月殺手》，至於另外3部有份提名的影片《從前的我們》（Past Lives）、《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）及《特權樂園》（The Zone of Interest），就全年都沒在電視及串流平台花任何金錢賣廣告。

距離奧斯卡舉行的日期愈來愈近，工作人員已鋪定紅地氈，而大會前日亦率先公開今屆舞台設計草圖，見舞台設計極具華麗，贏得網民一致讚賞。