JW婦女節報喜 雪卵成功

JW有一位拍拖五年的圈外男友，感情穩定，並視對方為結婚對象，早前她在友人的婚禮上接到花球，相信離結婚不遠，而她更已為將來成為人母而鋪路。昨日婦女節，JW在社交網宣布雪卵成功，並分享打排卵針的過程，她稱由第1天到第10天，由每日打一針到每天打兩針，又展示長長針管及拉起肚皮，見到肚皮上貼上膠布，她語帶輕鬆表示：「肚有啲谷谷地感覺。」

10天共打21針

她在社交網發長文，表示跟自己說過要把2024年獻給自己：「我可以講，到目前為止我對自己感到非常自豪，一月份，第一次當了老闆娘，二月份，成為了業主，實現擁有自己的地方的夢想。現在三月份，我終於去做雪卵了，好耐之前就打算這樣做，但一直沒有時間，我終於做到了，我為自己感到驕傲。」她透露經過10天共注射了21針，過程並不容易，但可以忍受及感覺值得。她笑言希望分享給有此想法的女士們，說今年有一種好強烈的感覺，覺得一直有人在推動她，為她鋪路，給她信心向前走，希望能繼續順利進行，又謂不想再浪費時間，想藉分享激勵大家追隨自己的夢想。