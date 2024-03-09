娛樂

袁嘉敏收埋個肚惹揣測

向來身材驕人的袁嘉敏，穿上這件衫更能突出優勢。 向來身材驕人的袁嘉敏，穿上這件衫更能突出優勢。
向來身材驕人的袁嘉敏，穿上這件衫更能突出優勢。
現時定居於英國的前港姐袁嘉敏，近日於社交網限時動態上載新相，見她身穿粉色一字膊上衣，露出迷人鎖骨，雖然封住「咪咪」，不過上圍豐滿得幾乎「Big」爆衫，視覺效果非常震撼。不過最令人注意的，反而是她刻意把照片中腹部以下裁走，看似腰線直落，加上澎湃的上圍似乎更勝往日，網友便指她頗有孕味，惹人聯想。
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