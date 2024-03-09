碩士課程最後一日 馮盈盈享受忙碌 畢業唔轉行

前港姐冠軍馮盈盈去年重返大學校園修讀碩士課程，即傳出退出娛樂圈之說。日前，她終於完成碩士生最後一日的生活，並親回否認轉行，令粉絲放下心頭大石。

馮盈盈去年放緩娛樂圈五光十色的燦爛生活，重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士課程，美貌與智慧並重的她當時一宣布重返校園，外界曾擔心她會退出娛樂圈。日前，她分享了一條片段，指課程已經Last day，不用再上課去了，更分享了當日一身知性端莊的造型，既高貴又有氣質。

當日她一早就起身化妝，先返電視城開工，又捉實拍檔丁子朗合照，之後趕返港大做presentation，半工讀的生活十分充實。作為課程的最後一日，她上台演講時態度認真，專業程度爆燈。

「學不可以已」 盈盈感慨留言表示：「在HKU的最後一課圓滿結束。這段日子，工作與讀書的雙重生活，雖然忙碌，但每一步都充滿意義。荀子曰：『學不可以已』。將學習融入生活，讓自己不斷成長。學無止境。」有網民留言問她畢業後會否轉行：「PHD畢業係唔係準備做OL？」她即回應：「不是啊！」粉絲表示放下心頭大石，之後還有機會可以繼續看到她的幕前演出。