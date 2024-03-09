ANSONBEAN捧女友張天穎場放閃

組合艾粒（ILUB）的少爺占與Donald前晚夥同女子組合Beanies開騷，少爺占與Donald化身「訓導主任」及「英語老師」，Beanies五位成員張天穎（Jaime）、Kay、Georgina、Chiutung及Winky齊穿校服扮學生妹，Jaime的歌手男友ANSONBEAN前晚大方捧場放閃，Jaime演唱《低調》時，邊唱邊除去外套，除剩Bra Top晒性感。遊戲環節時，ILUB將Jaime與ANSONBEAN的戀情擺上台，取笑她鍾意眼細細的男仔，她表示要低調時，兩人又笑指：「咁都叫低調？」

受訪時ILUB再取笑ANSONBEAN坐正觀眾席中間位置，很難低調。Jaime指座位並非由她安排，指男友冇規管她服飾，但笑言會看他是否有「黑臉」，對隊友都戲言她穿Bra Top不低調，Jaime反駁自己是低調做人，高調做事。少爺占講笑指Beanies今年有機會爭組合獎，便成為ILUB的對手，但明言ILUB不會攞獎，並透露一直在找場地開騷，因喜歡細場，但相信今年未能如願開騷。