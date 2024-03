2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐鄧卓殷(Amber),於情人節官宣將下嫁拍拖近5年的藝人郭子豪,她日前於社交網分享片段,寫道:「於我們的婚禮上不小心匹配了。」穿上婚紗的她,竟發生「撞衫」事件!而對方就是穿上同款婚紗的郭子豪,他發現撞衫後更擺出一副勞氣樣,十分爆笑。圈中好友江嘉敏留言:「Please wear this dress on that day.」叫郭子豪婚禮當日穿婚紗,Amber即回覆她「No!」粉絲則留言:「期待女方為男方揭頭紗」、「結婚反串都幾可愛」。