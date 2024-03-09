張智霖回春似30歲出頭 袁詠儀冠軍級靚樣 完勝後生女

前港姐冠軍袁詠儀保養得宜，顏值一直保持良好狀態。日前獲邀出席內地活動，憑着美貌和氣場成功艷壓群芳完勝現場一眾嘉賓。而丈夫張智霖則在茶餐廳被捕獲，迷人酒窩同樣冧死粉絲。

袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）是圈中模範夫婦，保養相當得宜的袁詠儀日前獲邀出席品牌活動，見她以全白西裝造型上陣，內襯喱士打底相當時尚，再配上一對金色高踭鞋，散發出一股高貴和優雅的魅力，甫出場便成為全場焦點。同場嘉賓分享當日的片段，大讚袁詠儀真人狀態極佳，表示：「靚靚姐真人不怎麼化妝，她只畫了眉毛口紅塗了睫毛膏。原來明星真的不懼任何鏡頭，她真的好美啊！」片中袁詠儀與一眾後生靚女合照，但無論美貌、氣場絕不輸蝕，網民大讚完勝。

Chilam茶餐廳被捕獲 除了袁詠儀氣質出眾外，丈夫Chilam亦有不老男神美譽，雖然早前白髮白鬚Look被指現老態，但最近他染回黑髮及剃鬚後即時回春，顏值反升。日前有網民於灣仔一間茶餐廳連續兩日偶遇他，他亦有大方合照，見原相下的Chilam依然有型，當日他身穿便服、頭戴Cap帽，加上露出招牌酒窩，望落更顯年輕，目測僅似30歲出頭而已！他與網民合照時身貼身十分親密，可見他相當親民。有網民好奇Chilam平日愛吃甚麼，茶記方面就回覆指：「熱齋啡、紅豆咖啡、炒牛肉撈公仔麵、西多士、豬膶豬扒公仔麵、豬扒撈公仔麵、魚蛋魚片頭、牛腩麵，都是張先生至愛。」又指他最高峰一個月幫襯5至6次，相當貼地。