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林峯囡囡滲星味
藝人林峯與太太張馨月育有一女，日前有網民在社交平台分享在香港主題樂園巧遇他們一家三口的照片並發文：「香港偶遇林峯，Wow！」相中見林峯打扮樸素，戴上黑色帽子及口罩，太太張馨月則大方露面，而3歲女兒Luna雖然只得側面，但衣着打扮明顯經母親悉心配搭，身穿紅色上衣襯白色透紗短裙，戴上墨鏡後更甚有星味。
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