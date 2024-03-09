叔仔避談兄嫂關係 陳自瑤酩酊大醉 扭腰獨舞

陳自瑤

藝人陳自瑤（YoYo）在新劇穿上性感舞衣，露出美腿熱舞，再次掀起熱話。劇集以外，網民對近年盛傳婚變的YoYo和王浩信的夫妻關係大感好奇，有人就在王浩信弟弟王瑋彤的社交網問他兄嫂的婚姻狀況，王瑋彤以「我就是我，不一樣的煙火」作回應。

藝人羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的無綫劇集《婚後事》，前晚一集YoYo在家中陶醉熱舞，獲讚舞姿誘人，一雙修長白滑美腿更贏盡好評。該段熱舞場面長約一分半鐘，YoYo身穿大露背的露腰性感舞衣，邊飲酒邊在家中起舞。該場戲YoYo可謂施盡渾身解數，除了極貼身的舞衣將其美好身段表露無遺外，舞姿亦相當撩人。

「不一樣的煙火」 無綫官方社交網昨日公開拍攝花絮，據知該場獨舞戲原來是拍攝中途臨時加插，YoYo更為此專誠學跳拉丁舞，單是拍攝就花了足足3小時，每個動作都有專人貼身指導。片段所見，YoYo除了要反覆練習扭動腰肢的動作外，就連舉起酒杯如此簡單的動作，亦有專人調控手部高度及其他細節，台前幕後都相當認真。

另外，YoYo和視帝王浩信近年屢傳婚變，夫妻互動大減，網民都相當好奇他們現時的關係，近日就有人在王浩信弟弟王瑋彤的社交網留言問：「所以你大嫂還是你大嫂嗎？」王瑋彤未有正面回應，只表示：「Hahahaha，我就是我，不一樣的煙火」。