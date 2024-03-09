驚傳病重入ICU 張學友中招：我失守了！

張學友正於內地舉行《張學友60+巡迴演唱會》，但前日學友內地演唱會主辦單位突然宣布由於學友身體不適，取消3月8日至10日在上海的3場演出，而昨日則驚傳學友病重，入了上海中山醫院的重症監護室（即深切治療部，ICU），消息震驚網絡！

返港居家隔離

雖然中山醫院否認學友入院，但大批歌迷依然非常擔心偶像情況，幸好抱恙的學友昨午親自回覆，指自己確診，但病情不算嚴重，正於家中休息，並向受取消演唱會影響之歌迷致歉：「十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊夥伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔離，唯今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。」