中娛星動：疑失戀打擊 巴黎出騷惹風波 周冬雨黑面被公審 千萬代言凍過水

三金影后周冬雨近日被內地富婆在社交網開名鬧爆耍大牌，合照時臭臉，質疑身為品牌代言人的她有欠專業，富婆直言已向品牌方投訴，此舉恐令周冬雨的千萬代言費凍過水，加上最近有傳她與男友劉昊然分手，事業愛情同遭滑鐵盧，可謂禍不單行！

內地女星周冬雨近日以代言人身份現身品牌在法國巴黎時裝周舉行的活動，事後卻惹來連番是非，遭品牌VIP富婆連續兩日在社交網公審，指名道姓炮轟：「周冬雨不想營業就別出來！」直指她於品牌方安排拍照營銷的活動上黑面：「一會穿拖鞋一會不脫外套一會不開心，就是全程臭臉，拍照sayhi也不回應，不想別幹唄，活該被討厭。」又表示已跟品牌投訴，並分享當日跟其他明星包括劉亦菲、宋茜、歐陽娜娜及谷愛凌等的合照，寫道：「大家都性格好好在努力營業，就算是工作需求，在lobby也是和客人主動打招呼聊天，都大大方方的補好妝拍照。」明示只有周冬雨態度欠佳。

事件火速在網上發酵，網民反應兩極，有人撐周冬雨，表示：「不是有錢就大晒！」指周冬雨經常素顏跟路人合照，有參加時裝周的網友亦替周冬雨發聲，並晒圖表示當日有跟她合照，稱讚對方友善。亦有網友認為周冬雨得罪人早有前科，隨即翻出曾跟她合作拍電影的香港導演陳可辛於2017年的公開發言：「周冬雨是我合作過的最難搞的女演員。」

情路受挫 票房仆直 VIP富婆再次發文解釋當日情況，她指是品牌安排六組客人在時裝騷後，在酒店跟明星進行私人合照環節，作為一種禮遇：「合照是品牌要求，陪顧客拍照算是工作安排，我們沒說一句話，是她在和團隊進行着裝拉扯。」又謂：「我對明星都不熟，買東西也不是為了看明星，只是單純覺得她行為比較rude（無禮）而已，不在乎她有沒有完成工作要求，我們和她禮貌打招呼說謝謝（她）都拉着臉，連點頭都沒有。」

事件愈爆愈有，當日在場的另一位男VIP也開腔：「實話實說，那天周冬雨確實脾氣是最大的，開始出來了下，然後直接拉個臉上樓了，其他明星都客氣，我是特別好說話的人無所謂，但有對比了也不能怪別人那麼說。」他晒出當日跟各位明星的合照，他跟周冬雨的合照，中間隔了足足一個身位。

有網民指該富婆是品牌大客，一年消費達二千萬人民幣以上，是內地客人中排名第三位，亦是品牌特別邀請的內地六位VIP之一。有指以周冬雨的級數，兩年代言人費用約逾千萬人民幣，她今次得罪如此大客，網民擔心她難保千萬代言，加上她去年主演的三部電影票房皆仆直，經過今次風波恐對其口碑及觀眾緣造成負面影響。

除了事業受創，周冬雨愛情亦遇波折，早前她傳與電影《燃冬》拍檔劉昊然戲假情真，最近有指拍拖期間二人多次離離合合，近期更處於冷戰階段，有意決定分手專心工作。近日劉昊然身在泰國，他在社交網上載新相，見他清減不少，但狀態看似不俗，被讚顏值回復巔峰。