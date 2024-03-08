英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 金融行情
9:15 交易直播室
9:30 金融行情
9:50 財經快訊
10:00 金融行情
10:50 交易直播室
11:00 金融行情
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 新造電視
1:30 LIV Golf職業巡迴賽2024-香港站（直播）
4:30 搗蛋小女巫（Ⅱ）
5:00 芝麻街（LⅠ）
5:30 孩子義工團（Ⅱ）
6:00 法式家鄉菜（Ⅱ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 財經消息
8:00 英國海岸鐵路遊（Ⅱ）
8:30 探索巴塔哥尼亞
9:25 100道風味
9:30 虎膽龍威續集（PG）
11:50 晚間新聞
12:10 賽馬預測（馬會）
12:40 中國24小時
1:25 世界真細小
1:50 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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